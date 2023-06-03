Erol Bulut Ada yolcusu. Yeni takımı belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı



Son olarak Gaziantep FK'de görev alan Erol Bulut, 2023-24 sezonunda İngiltere'de olacak. Erol Bulut'un yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu.



CARDIFF YOLCUSU

BBC'nin haberine göre; Erol Bulut, Cardiff City ile anlaşma sağladı. Cardiff City, Championship'te sezonu küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı. Cardiff City'nin başkanlığını 2013 yılından beri Mehmet Dalman yapıyor.



FENERBAHÇE'DE DE HOCALIK YAPMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut daha sonra sırasıyla Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'de görev almıştı.