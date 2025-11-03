Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile son beş haftayı puansız kapatan Antalyaspor karşı karşıya geldi. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki iki maçı da kaybeden Akdeniz ekibi Eyüpspor deplasmanına da iyi başlamadı.

2'de Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından Halil Akbunar'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı uzanarak çelmeyi başardı. 10'da Yalçın Kayan'ın arka direğe yaptığı ortaya kayarak dokunan Halil Akbunar'ın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı. 17'de gole yaklaşan yine Eyüpspor oldu. Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa Thiam bekletmeden vuruşunu yaptı kaleci Abdullah Yiğiter, uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonunda devamında altıpas içine düşen topu Halil Akbunar kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 25'te Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, uçarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi. Antalyaspor ilk yarıdaki tek tehlikeli atağını 37'de yaptı. Safuri'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

5 HAFTALIK HASRET SONA ERDİ

62'de Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Umut Meraş'ın arka direğe yaptığı ortada Yalçın Kayan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top önce yan direğe ardından çizgi üzerindeki kaleci Abdullah Yiğiter'e çarparak oyun alanına döndü. 75'te Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını altıpasın gerisindeki Boli'ye çıkardı. Fildişi Sahilli futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Maçın kalan bölümünde iki takımın çabası sonucu değiştirmedi ve Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Akdeniz ekibi böylece ligde 5 maç aranın ardından galip geldi. Erol Bulut ise Antalyaspor'un başındaki üçüncü maçında üç puanla tanıştı.