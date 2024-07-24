Erol Bulut başaramadı

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Erol Bulut başaramadı

Cardiff City Mamelodi ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da kamp yapan Championship ekibi Cardiff City hazırlık maçında Mamelodi ile karşı karşıya geldi.

Waldstadion Westendorf Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Kaşılaşmada Cardiff City’nin 47. Dakikada Colwill kaydederken Güney Afrika ekibinin cevabı 78. Dakikada Matthews’ten geldi.

Erol Bulut mücadelede sahaya şu ilk 11’i sundu:

Alnwick (Horvath 46'), J Colwill, Fagan-Walcott, McGuinness (Goutas 46'), Bagan (Collins 58'), Rinomhota (King 46'), Turnbull (Siopis 58'), R Colwill (Kpakio 46'), Ashford (Tanner 58'), Robinson (Conte 58'), Etete (I Davies 58').

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