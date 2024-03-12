Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı

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Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı
Ipswich galibiyeti sonrası konuşan Erol Bulut takıma getirdiği yasağı açıkladı.

İngiltere Championship’in 37. Haftasında Cardiff City sahasında Ipswich ile karşı karşıya geldi.

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Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.

Cardiff’e galibiyeti getiren golleri 90+5’te Wintle 90+10’da ise O’Dowda kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 79. Dakikada Moore’den geldi.

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Galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut play-off kelimesinin oyuncularında baskı oluşturduğunu ifade ederek “play-off” kelimesini yasakladığını açıkladı. Fikstüre maç maç baktıklarını söyleyen Erol Bulut play-off için “olursa olur olmazsa olmaz” dedi.

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Ligde şuana kadar 53 puan toplayabilen Cardiff City 10. Sırada bulunuyor.

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