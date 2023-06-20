Erol Bulut ile Cardiff City yenileniyor. İlk takviyelerini yaptı

Cardiff City'nin yeni teknik direktörü olan Erol Bulut, ilk takviyelerini yapmaya başladı. Bulut üç yeni antrenörle anlaşma sağladı.

Erol Bulut ile Cardiff City yenileniyor. İlk takviyelerini yaptı

İngiltere Championship takımı Cardiff City'nin teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut'un doğrultusunda teknik ekipte revizeye gidiyor. Bulut'un anlaştığı isimler de belli oldu.

GAZİANTEP FK'DAN ÜÇ TAKVİYE
İngiliz basınından BBC'nin haberine göre; Erol Bulut, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yı çalıştırırken fitness antrenörlüğü yapan Yunanistanlı Nikolaos Karydas ve şu anda Köln'ün ikinci takımında yardımcı antrenörlük yapan Nadir Sönmez'i ekibine aldı. Ayrıca Hırvat kaleci antrenörü Mario Galinoviç de teknik heyette yer alacak. Şu anda boşta olan Galinoviç, Gaziantep FK'da da Erol Bulut'la birlikte çalışmıştı.

DİĞER ANTRENÖRLERE VEDA EDECEK
Bu gelişmelerin ardından, Bulut'un göreve gelmesinden önce teknik heyette görev alan antrenörler Sol Bamba ve Dean Whitehead ile yolların ayrılması bekleniyor. Kaleci antrenörü James Wood'un ise altyapı takımlarında görevine devam edeceği belirtildi.

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