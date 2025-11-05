Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

"KULÜPLERLE İLGİSİ YOK, YANLIŞ KİŞİYİ BULMAMIZ LAZIM"

Basın toplantısına, Eyüpspor maçı sonrası gündeme gelen açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan Erol Bulut, “Maç sonu yaptığım açıklamalara Eyüpspor ve Başakşehir kendi pencerelerinden bakarak değerlendirmelerde bulundu. Ancak bizi de anlamaları gerekiyor. Hiçbir kulübü zora sokacak bir açıklama yapmadım. Konunun kulüplerle bir ilgisi yok. Biz sadece içimizdeki yanlış kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Bu bilginin kimden çıktığını ortaya çıkarmak için çabalıyoruz. Bu saatten sonra bu kişiyi hep birlikte bulmalıyız. Başakşehir maçı öncesi haberin çıktığı bir nokta var ve biz bu iz üzerinden ilerlemek istedik. Bilgi bana iki hafta önce ulaştığında ani bir karar vermek istemedim; gözlem yapmayı tercih ettim. Ancak şu ana kadar içimizdeki kişiyi tespit edemedik.” dedi.

ARMAYA İHANET EDENİN TAKIMDA YERİ YOK

Bilginin dışarı sızmasıyla ilgili sürece de açıklık getiren Bulut, “Bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım. Elimde olmayan bir şeyi asla dışarıya yansıtmam. Bize bilgiyi veren kişi, daha önce kulübümüzde görev yapan eski analiz antrenörü Hüseyin isimli bir arkadaşımız. İki hafta önce mevcut analiz antrenörümüzle konuşarak bazı bilgilerin kendilerine ulaştığını söylemiş. Bu durumu bana aktaran kişi ise mevcut analiz antrenörümüz Aykut Sincanlıoğlu. Ben Antalyaspor’un teknik direktörü olarak kulübün menfaatlerini korumakla yükümlüyüm. Arayışımız sürüyor. Kim olursa olsun hatta bu kişi benim ekibimden olsa bile bir saniye burada duramaz. Eğer bize böyle bir bilgi geliyorsa araştırmak en doğal hakkımız. Kulübümüzün itibarını zedeleyen, takımımıza zarar veren hiç kimseyle aynı ortamda bulunmam. Bu takımda dürüst, emek veren, yüreğini ortaya koyan herkesin yeri vardır ancak bu armaya ihanet edenin yeri yoktur.” diye konuştu.