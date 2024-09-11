Erol Bulut endişelendirmeye başladı

İngiltere Championship’te 4 hafta geride kalırken Cardiff City taraftarları büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu süreçte sadece 1 puan toplayan Cardiff City attığı 1 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

Ligin dibine demir atan Cardiff City’de teknik direktör Erol Bulut için SKY Sports’ta ilginç ifadeler yer aldı.

Takımın eski futbolcusu ve yorumcu David Prutton’un Cardiff City için yaptığı analiz yazısı şu şekilde:

"Cardiff'in sezona yetersiz başlamasından endişe duydum. Ancak Bulut'a takımının kaderini değiştirebilmesi için daha fazla zaman verilmesi gerektiğine de inanıyorum. Middlesbrough maçını ele alalım. Aaron Ramsey'in kendi kalesine attığı golle biten bir maç var, bu yüzden onlara bu konuda biraz esneklik tanınabilir. Orada Yakou Meite, Chris Willock, Aaron Ramsey ve Calum Chambers gibi deneyimli yeterince oyuncu var. Şampiyonada rekabet edebilecek deneyime sahipler, ancak kendilerini nerede gördüklerini bilmiyorum.

Bu Cardiff taraftarlarını küçümsemek için söylemiyorum, o çok büyük bir futbol kulübü ve o ülkenin gurur duyduğu bir parçası, ancak bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Luton Town için söylediğimiz gibi Rob Edwards'a başlangıçtaki sorunlarıyla başa çıkması için biraz zaman ve alan tanınması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şeyin Cardiff için de geçerli olduğunu düşünüyorum.

Erol Bulut döneminde genel olarak iyi durumdalar ama ilk altı kapısını çalacak kadar da iyi değiller. Geçen sezon bununla ilgili kısa bir flört yaşandı, ancak son vuruşlarda bundan oldukça uzaktılar"