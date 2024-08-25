Erol Bulut ilk kez başardı

Championship 3. hafta maçında Swansea City ile Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City karşı karşıya geldi.
Swansea.com Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla ilk 2 haftayı mağlubiyetle tamamlayan Erol Bulut'un takımı Cardiff City puanla tanışmış oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Liam Cullen'in golüyle ev sahibi Swansea City öne geçmeyi başardı. Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye çıkan Callum Robinson skoru dengeledi ve Cardiff City'ye bu sezonki ilk puanını getirdi.
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City gelecek hafta sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak. Swansea City ise West Bromwich deplasmanına gidecek.
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