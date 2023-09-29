Erol Bulut kabusu yaşadı. Cardiff'e acı son

İngiltere Lig Kupası'nda Blackburn ile karşılaşan Cardiff City 5-2 mağlup oldu.

Erol Bulut kabusu yaşadı. Cardiff'e acı son

Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Blackburn Lovers ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City rakibine 5-2 yenilerek turnuvadan elendi. Karşılaşmada Blackburn Rovers'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Garrett, 36. dakikada Sigurdsson, 49. dakika ve 54. dakikada Moran ile 69. dakikada Markanday kaydetti. Cardiff'in golleri ise 18. dakikada Robinson ile 45+3'te Etete'den geldi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Erol Bulut "Bazen rakip senden daha iyidir. Bugün yeterince konsantre olamadık. Onlar daha iyi odaklandılar." dedi.

İngiltere Championship Ligi’nde 8 hafta geride kalırken Cardiff City elde ettiği 4 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

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