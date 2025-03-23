Erol Bulut Macar basınına konuştu: Kalite farkı Türkiye’den yana

A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde A grubuna yükselme mücadelesi verdiği ilk maçta rakibini Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı da bu akşam, Puskas Arena'da oynanacak. Maç öncesi de teknik direktör Erol Bulut, Macaristan basınından Nemzeti Sport'a açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un sözleri şu şekilde:

"Sadece ikinci yarıyı izledim. Ramazan ayına ciddi şekilde riayet ediyorum, bu yüzden maçın ilk yarısını kaçırdım. Ancak buna rağmen ikinci yarıya dair görüşlerimi paylaşabilirim. Türkiye, devre arasından sonra daha atak bir oyun sergiledi ve iki harika gol attı. Belki Macar savunmasının sol tarafı birkaç kez aksadı, ancak futbolda temel kural şudur: Bazıları hata yapar, diğerleri ise bu hatalardan faydalanır."

'KALİTE FARKI VAR'

"Şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, iki milli takım arasında Türkiye lehine bir kalite farkı var. Macaristan, Roland Sallai veya Dominik Szoboszlai gibi bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahip ve birçok futbolcusu güçlü yabancı kulüplerde forma giyiyor. Ancak hücum hattına genel olarak bakıldığında, benim ülkemin daha fazla kaliteli oyuncusu var. Yedek kulübesinde de büyük fark vardı: Biz, Süper Lig’den, Porto’dan ve Frankfurt’tan oyuncular oyuna soktuk, Macaristan ise ağırlıklı olarak kendi liginden oyuncularla değişiklik yaptı. Süper Lig, Macaristan birinci ligiyle kıyaslanamaz ve bu da böyle önemli bir eşleşmede büyük bir dezavantaj oluşturuyor."