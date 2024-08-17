Erol Bulut yerle bir oldu

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Erol Bulut yerle bir oldu

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Burnley karşısında şok bir mağlubiyet aldı.

Championship’in 2. haftasında, Burnley ile Erol Bulut’un yönettiği Cardiff, Turf Moor Stadyumu’nda karşılaştı. Burnley, sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Burnley’in gollerini 9. dakikada Ethan Horvath (kendi kalesine), 31. dakikada Luca Koleosho, 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouni ve 90+2. dakikada Johann Gudmundsson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6’ya yükseltti. Erol Bulut’un takımı Cardiff ise ikinci hafta sonunda puanla tanışamadı.

Burnley, bir sonraki maçında Sunderland deplasmanına giderken, Cardiff ise Swansea City’ye konuk olacak.

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