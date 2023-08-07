Erol Bulut'dan Cardiff City taraftarına transfer müjdesi

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Leeds maçının ardından birkaç transfer daha yapılacağını dile getirdi.

Erol Bulut'dan Cardiff City taraftarına transfer müjdesi

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, İngiltere kariyerine Leeds United beraberliği ile başladı.

Karşılaşma sonunda takıma yapılacak transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, "Lig kupası maçından önce yeni oyuncular olabilir. Sadece bir tane değil bence" dedi.

Erol Bulut, transfer dönemi kapanmadan önce iki ya da üç tranfer yapacaklarını söyledi.

İngiltere Championship'teki transfer ambargosu bulunan takımlardan biri olan Cardiff City, şu ana kadar 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Cardiff, ambargo nedeniyle sadece kiralık ve bonservisi elinde olan isimleri renklerine bağladı.

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