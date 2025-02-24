Erol Bulut'tan derbi öncesi tarihi itiraf

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Erol Bulut'tan derbi öncesi tarihi itiraf

Fenerbahçe’nin Eski Teknik Direktörü Erol Bulut, Türk futbolundaki eksikliğe dikkat çekerken 55 yıllık hakem itirafında bulundu.

Cardiff City'de çalıştığı dönemi ifade eden Bulut, "Cardiff'teyken hakem hataları yüzünden bazı maçları kaybettik, ancak orada kimse hakemi bir hafta boyunca konuşmuyor çünkü 2-3 gün sonra yeni bir maç var. Önceki maçı unutup yenisine odaklanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"55 YIL SONRA MECBUR KALIRSINIZ"

Erol Bulut, “Hakemlerle ilgili rapor yazıyorduk. Ancak her zaman bir neden buluyorlar ve biz dezavantajlı taraf oluyorduk. Bu yüzden 'Hakemi fazla konuşmayın. Hata yapabilir, o da insan.' diyorlardı. Zaten zamanımız yok. Kupalarla birlikte 55-56 maç oynuyoruz. Bir konuya odaklanıp bir hafta boyunca onu konuşmak gereksiz. Ülkemizde neden bu kadar fazla konuşuluyor?” dedi.

Hakemlerin performansının çok değişken olduğunu dile getiren Bulut, “Bazen amatör hakemler bile onlardan daha iyi maç yönetiyor. Bu durumda federasyon 55 sene sonra yabancı hakem getirmek zorunda kalıyor, maalesef” dedi.

Haziran 2023'te Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut, Eylül 2024'te görevden alınmıştı. Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Bulut, teknik direktör olarak Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi de çalıştırmıştı.

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