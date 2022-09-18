﻿Erol Bulut isyan etti: Adaletin olmadığı yerde nasıl kazanacaksın?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra konuştu.
Bulut, şunları söyledi:
"Ya hakemler kuralları bilmiyor ya da biz bilmiyoruz. Top vücuttan sekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor. İkinci yarıda da bizim penaltımız verilmedi. Son golde de Gomez bizim oyuncumuzu itiyor. Faul var ancak hakem görmüyor. Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın? Geçen sene de burada aynı şeyi yaşadık."
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