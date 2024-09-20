Erol Bulut'u yıkacak haberi verdi

İngiltere Championship’te geride kalan 5 haftada sadece 1 puan alarak dibe vuran Cardiff City’de teknik direktör Erol Bulut tartışmaların odağı haline geldi.

Deneyimli teknik adamın takımdan gönderileceği dedikoduları gündemdeki yerini korurken eski oyuncusu Steven Caulker’den flaş bir yorum geldi.

TAKIMDA KALMASI ZOR

İngiliz basınından BBC Sport’a konuşan Steven Caulker, Erol Bulut’un takımda kalmasının çok zor olduğunu ifade etti.

KADER MAÇLARI

Önümüzdeki iki maçın çok kritik olduğunu söyleyen Caulker alınacak kötü sonuçların ardından Erol Bulut’un gönderilebileceğini aktardı.

Cardiff City Championship’in 6. Haftasında Leeds United’ı ağırlarken 7. Haftada ise Hull City deplasmanına çıkacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON HARİKALAR YARATMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun başında Cardiff City ile 1 yıllık kontrat imzalayan Erol Bulut ligde oynanan 45 maçta aldığı 19 galibiyet 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 62 puan toplamış ve ligi 12. Sırada tamamlamıştı.

Kümede kalmaya oynayan bir takım için Erol Bulut’un bu performansı taraftarlar tarafından takdir toplamış ve sözleşme uzatılması istenmişti.