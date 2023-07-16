Erol Bulut'un takımından bir takviye daha

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Championship ekiplerinden Cardiff City, Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.

Erol Bulut'un takımından bir takviye daha

Editör: Barış Atakan

Son olarak Sivasspor'dan Goutas'ı kadrosuna katan Erol Bulut'un yeni takımı Cardiff City, Aaron Ramsey ile de anlaştıklarını açıkladı.

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Erol Bulut, "Bizim için harika bir gün. Aaron, kariyerine burada başladı ve şimdi hedeflerimize ulaşmamıza yardım etmek için döndü. Bu transferi mümkün kıldığı için kulüp sahibi Vincent Tan ve başkanımız Mehmet Dalman'a teşekkür ederim. Son 2-3 haftadır çok çalıştılar. Aaron, Premier Lig, İtalya ve Fransa'da harika bir kariyere sahipti. Şimdi de Cardiff'e evine döndü. Umarım bizimle son yılları da harika geçer ve umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Profesyonel futbol kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra sırasıyla Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers ve Nice formaları giydi.

Galler futbolunun yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Ramsey, geçen sezon Nice'te 34 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 82 kez görev aldı ve 20 gol kaydetti.

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