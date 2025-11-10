Çalık Holding önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada Erol Eğrek'in ailesi mahkemeye şikâyetinden vazgeçme dilekçesi sundu.

Üçü tutuklu dörtü tutuksuz sanıklardan 6 kişiye taksirle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay ceza verilirken hükmün açıklamasını geri bırakıldı.

Şikayetin geriye çekilmesi üzerine tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Tutuksuz sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı. Bir tutuksuz sanık ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılan Erol Eğrek, tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti.

Kameralara yansıyan görüntüler ise kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.