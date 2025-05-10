Erol Eğrek'in ölümüne neden olan 6 kişi hakkında tutuklama talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erol Eğrek'in ölümüne neden olan 6 kişi hakkında tutuklama talebi

Çalık Holding önünde Erol Eğrek’in öldüresiye darp edilmesine ilişkin olay ile ilgili 6 şüphelinin savcılıkta savunmalarının alınmasının ardından “kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler.

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.

ÇALIK HOLDİNG ÖNÜNDE GÜVENLİK TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Yaklaşık 7 milyon liralık tazminat ödemesini alamayan Erol Eğrek, 10 yıldır verilmeyen tazminatını istemek için Çalık Holding binasına gitti. Eğrek, şirketin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kişilerce darp edildi.

Aldığı darbelerle çenesi kırılan ve vücudunda aldığı hasar nedeni ile morluklar oluşan Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi kendilerine ölüm nedeni olarak kalp krizi dendiğini, ölüm raporunda da "yaralanmaya bağlı olmadığı" ibaresinin yer aldığını söyledi.

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TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Gün içinde gözaltına alınan 6 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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