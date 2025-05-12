Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı ‘Fazladan para, sadaka istemiyorum'

Erol Eğrek'in dumunu anlattığı ve "Fazladan para, sadaka istemiyorum, sadece hakkımı istiyorum" dediği son görüntülerini bir yakını sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde iki gün önce tazminatını talep etmek için hükümete yakın Çalık Holding binası önüne gelen 49 yaşındaki Erol Eğrek'i, güvenlik görevlileri darp etti. Aldığı darbeler sonrası rahatsızlanan Erol Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Tazminatını istediği için Erol Eğrek'i döverek öldüren 4 kişi tutuklandı!

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan acı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen şahıslardan, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"FAZLADAN PARA, SADAKA İSTEMİYORUM"

Olayın ardından Erol Eğrek'in öldürülmeden önce WhatsApp'ta son paylaştığı son video ortaya çıktı.

Erol Eğrek videoda "Eski çalıştığım firma Türkmenistan'daki Çalık Holding, tazminat alacağım var 10 yıldır uğraşıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz, alamama sebeplerimi, verilmeme sebepleri. Başımdan geçen her şeyi öğreneceksiniz. Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum. Tazminat haklarımı versinler, o kadar. Durum bu" ifadelerini kullanıyor.