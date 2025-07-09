Erol Evgin'in torunu mezun oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı

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Erol Evgin'in torunu mezun oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin'in torunu Erol Sheehan, İngiltere’de eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Evgin’in torununu gören herkes aynı yorumu yaptı.

“İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor” ve “Sevdan Olmasa” gibi şarkılarıyla dinleyicisinin kalbinde izler bırakan Erol Evgin, torunu ile olan benzerliğiyle gündeme geldi.

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Erol Sheehan, lise eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitim hayatına Enka Okulları’nda başlayan genç Sheehan, öğreniminin son iki yılını İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Haileybury Koleji’nde sürdürerek mezuniyet heyecanını yaşadı.

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TORUNUYLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Evgin, torununu bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı torunu Sheehan ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Erol Evgin, paylaşımının altına düştüğü notla duygulandırdı.

“Beni yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü ismin torunu ile fotoğraf karesini gören herkes aynı yorumda bulundu. Erol Evgin'in torunuyla olan pozuna; 'çok yakışıklı', 'maşallah çok yakışıklıymış', 'aynı dedesi' gibi yorumlar yapıldı.

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