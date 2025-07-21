Erol Mütercimler, Cumhurbaşkanlığında desteklediği ismi açıkladı!

Gazeteci ve akademisyen Erol Mütercimler, yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tam destek vererek “Mansur Yavaş benim adayımdır!” dedi. Mütercimler, seçim süreci, muhalefetin pozisyonu ve iktidarın stratejilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Çok baştan beri de söylüyorum. Mansur Yavaş ciddi bir adaydır. Ve çok açıkça söylüyorum: Mansur Yavaş benim adayımdır. Bak, *benim adayımdır* Mansur Yavaş. Bunu da çok açıkça ifade ediyorum.”

MÜTERCİMLER ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA İSE NET BİR YANIT VERDİ:

“Bu yılın sonunda seçim istiyorsunuz. Hayır efendim, gelmez. Gelmez. Enerjiyi boşuna tüketmeyiniz. 2027’den önce hiç böyle seçim talebi mal olmaz.”

"HALKIN OY VERME DAVRANIŞI.."

“Halka güvenilmez kardeşim. Bugün sana bunu söyler, sandığa gittiğinde başka türlü davranır. Hep öyle oldu zaten. Gördünüz neler olup neler bittiğini.”



CHP’ye de sert eleştiriler yönelten Mütercimler, “Geçmişte Erdoğan’ın aday olması anayasaya aykırıydı, kim kabul etti? CHP. Mühürsüz oyları kim kabul etti? CHP. Neyse, işi uzatmayayım…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut siyasi atmosferi kendi lehine kullanacağını savunan Mütercimler, “Bu ‘Terörsüz Türkiye’ süreci işine yarıyor. Yargılamalar, gelişmeler… Siyasetçi kendi çıkarına bakar, doğal olarak da iktidarda kalmak için çalışır” ifadelerini kullandı.