Erol Mütercimler seçim için tarih verdi. "Erkene alınmış bir seçim bizi bekliyor"

Erol Mütercimler, Youtube kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yetkilerini eleştirdi.

Mütercimler, Türkiye'yi buraya taşıyan yola taşları 'Yetmez ama evetçilerin' dizdiğini söyledi.,

Halk TV'deki habere göre Mütercimler, erken bir genel seçim beklediğini söyledi. Mütercimler, seçimin bu yılın eylül ayında olabileceğini dile getirdi.

Mütercimler şöyle konuştu:

"Umarım ki 2025 yılı, Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle insanların gözaltına alınmadığı bir yıl olsun, tutuklanmadığı bir yıl olsun.

Ama bir daha söylüyorum, bakın, altını net çizerek söylüyorum. Bu sistemi kurduran biziz. Bak, bu sistemi kurduran biziz.

Ben bu tartışmalar yapıldığında kendi cümlemi bir kez daha söylüyorum. Ne demiştim? Yapmayın, etmeyin bak, bu sistemi kurdurmayalım.

Beni cumhurbaşkanı seçseniz bu sistemde, oraya oturduktan 30 dakika sonra diktatör olurum, kısa bir süre sonra ülkeyi faşizme götürürüm.

Yani buraya oturttuğunuz kişinin suçu değil bu. Bak, suçu değil bu. Bu sistemi kurduranların suçu. Başta da Yetmez Ama Evetçilerin, o kendilerine kullanışlı, "Aptalmışız." diyen liberal tayfasının, onun dışında bu işte geçmişten intikam alıyorum duygusuyla hareket edenlerin, ne bileyim CHP'ye tepki duyanların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, kendilerini öyle tanımlıyorlardı ya, efendim, o destekçilerin.

Uzun sözün kısası, mikro milliyetçilerin, herkesin suçu var. Bak, herkesin suçu var. Oraya, bu sistemde, bu yetkilerle oturttuğunuzda, bu yasalarla, kimi oraya oturttursanız oturtun sevgili arkadaşlar, bu sonuçla karşılaşılacak.

İşte umarım ki 2025, bana göre ya 2025 Kasım ayı, ya 2026'nın Mart'ı, Nisan'ı bulur mu, bilmiyorum.

Erkene alınmış bir seçim bizi bekliyor olacak. Sanıyorum bu tartışmalar şimdi yapılacak. Umarım ki bu tartışmalarla ve anayasa tartışmasıyla bu sistem bir şekilde değiştirme yoluna gidilecek."