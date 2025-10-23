Beylikdüzü Belediyesi, sanatsal faaliyetlerin farklı kollarını desteklemeye devam ediyor. Ressam Erol Yıldırım’ın “Su Akar Yatağını Bulur” başlıklı resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

GERÇEKÜSTÜ ANLATIMLA TOPLUMSAL MESELELER

Gerçeküstü bir ifade biçimiyle toplumsal konuları kendi iç dünyasında birleştiren Yıldırım, sergisinde renkli ve özgün düş dünyasını tuvaline yansıttı. Toplam 41 eserin bulunduğu sergide, sanatçının 2009 yılından itibaren ürettiği yapıtlardan özel bir seçki izleyicilere sunuluyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 30 Kasım 2025 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

“SANAT İNSANI İYİLEŞTİRİYOR”

Çizimlerini pilot kalemler kullanarak yaptığını belirten Yıldırım, “Eserlerimin hepsinin kendine has bir hikayesi var. Ben bazen bir olayı, şiiri, şarkıyı bazen ise bir yaşanmışlığı esas alıp onun üzerine çizimler yapıyorum. Hayat herkes için, tüm ruhlar için. Su akar, ne kadar kırılmış olsan da veya ne kadar sevinsen de hiç fark etmez, çünkü sonunda mutlaka sana ait olana ve senin yoluna sürükler. Ben felç geçirdikten sonra terapi olarak bu sanata yöneldim. Resim yaptıkça rahatladım. Demek ki sanat insanı iyileştiriyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi genç pırıl gençleri böyle karşımda görmek beni çok mutlu etti. Hepinize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.