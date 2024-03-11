ERP yazılımı pazarı 5 yılda %9,76 büyüyecek

Bu gelişmenin rüzgarıyla iş süreçlerini iyileştirmek ve verimliliği optimize etmek isteyenler, ihtiyaçlarına en uygun çözüm ortaklarının arayışına giriyor. ERP ve iş dijitalleşme çözümleri sunan küresel bir platform, finans profesyonelleri, teknoloji ve inovasyon meraklıları, BT uzmanları ve iş dünyasının karar vericilerini 8 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirdiği Innovation Day’de buluşturdu.

İşletmelerin operasyonlarını daha verimli yönetmelerini, iş süreçlerini otomatikleştirmelerini, gider kalemlerinden ve işgücünden tasarruf etmelerini sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamalarının kullanımı giderek artarken sektör de hızla büyüyor. Mordor Intellegence’ın analizine göre, 2024’ü 65,25 milyar dolar değeriyle kapatması beklenen ERP yazılımı sektörünün beş yıl sonra 103,95 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu gelişmenin rüzgarıyla ERP yatırımlarını artırmayı planlayanlar ya da bu uygulamalar geçmek isteyenler, kendilerine en uygun çözümlerini uygun fiyatlarla sunan iş ortaklarının arayışına giriyor.

ERP ve iş dijitalleşme çözümleri sunan 1Ci platformu ise 8 Mart’ta Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirdiği Innovation Day 2024’te çözüm ve hizmetlerini, finans profesyonelleri, teknoloji ve inovasyon meraklıları, iş liderleri ve ERP danışmanlarıyla buluşturdu. Etkinlikte her şirket modeline ve çözüme uyumlu ürünleriyle kapsamlı bir bakış açısı sunan platform, katılımcıların muhasebe, satın alma, finansal analiz, raporlama, üretim planlama ve bileşen izlenebilirliği gibi kritik alanlardaki ihtiyaçlarını teknolojiyle nasıl uyumlu hale getirip karşılayabileceklerini anlamalarını sağladı.

“ŞİRKETLERİ KENDİLERİNE EN UYGUN ÇÖZÜMLERLE BULUŞTURDUK”

Innovation Day 2024’te iş dünyasına yön veren ve şirketlerin yaşam döngüsünü baştan sona değiştirecek inovatif bir bakış açısı sunduklarını aktaran 1Ci Türkiye Müdürü Mert Onay, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Hizmet ve çözümlerimizin yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerle de ERP alanında fark yaratmaya, şirketlere yol göstermeye devam ediyoruz. Sektör profesyonellerinin sahne aldığı etkinlikte katılımcıların şirketlerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümlere ulaşmasını, ERP uygulamaları hakkında yeni perspektifler kazanmasını sağladık. Hem global hem de yerli işletmelerin, geliştirdiğimiz teknolojiler aracılığıyla bizimle yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmelerine kapı araladık.”

“KATILIMCILAR, TEKNOLOJİ ORTAĞINI SEÇERKEN ARTIK BİLİNÇLİ KARARLAR ALABİLECEK FARKINDALIĞA ULAŞTI”

İnovasyon Günü 2024’te BT uzmanlarından endüstri profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesi ağırladıklarının altını çizen 1Ci Türkiye Müdürü Mert Onay, “Katılımcılar, şirketleri için en doğru yönlendirmeleri deneyimli konuşmacılardan aldı. Sunumlarla, muhasebe, satın alma, finansal analiz, raporlama, üretim planlama ve bileşen izlenebilirliği alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi anlayabildi. 1C:Perform, 1C:Drive, 1C:ERP ürünlerimiz hakkında da bilgi alarak, inceleme fırsatı buldu. Biz de yazılım alanındaki şirketlerden iş ortaklığı için yoğun talep aldık” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“1Ci Innovation Day 2024'e katılanlar, işletmelerinin büyüme sürecindeki kritik adımlarını ve rollerin önemini öğrendi. Özel çözümlerle tanışırken doğru ve güvenilir bir teknoloji ortağı seçme konusunda bilinçli kararlar alabilecek farkındalığa ulaştı. Dünya genelinde 60’tan fazla ülkede iş ortakları aracılığıyla esnek ERP ve iş dijitalleşme çözümleri sunan 1Ci olarak, ERP ekosistemiyle ilgisi olan herkesi, alanının uzmanlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz.”