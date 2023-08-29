Ersan Şen canlı yayında Kılıçdaroğlu’nu istifa çağırdı. Çılgına döndü

Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında sinirlenerek Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etti.

Ersan Şen canlı yayında Kılıçdaroğlu’nu istifa çağırdı. Çılgına döndü

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa çağrıları devam ediyor.

Hem parti tarafından hem de parti severler tarafından Kılıçdaroğlu’na istifa çağrıları geliyor.

2024 yerel seçimleri öncesinde 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı veren CHP liderinin bu tavrına, Ceza Hukukçusu Ersan Şen tepki gösterdi.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Şen, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Şen, "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" şeklinde konuştu.

Şen devamında şöyle dedi:

Hadi yüzde 60'ı geçtik, hani yüzde 55 alacaktın. Bu nasıl bir yanılma payı yüzde 7'lik. 7 puan fark mı olur ya!" diyen Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ondan sonra çıkacaksın karşımıza biz esasında müthiş bir oy patlaması yaptık. Yaptın a ha! Git de bir korumasız çarşı pazar dolaş da bak bakalım ne olacak.

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