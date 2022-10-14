14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama

Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de çağırsa ben de giderim" ifadelerini kullanmış sosyal medya tepki toplamıştı. Şen, TV100'de konuk olduğu programda sözlerine "'Gelmiyorum, küsüm’ mü diyeceğim" diyerek açıklık getirdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 11:41
Takip Et

Ersan Şen 'Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim' sözlerine açıklık getirdi: Gelmiyorum, küsüm mü diyeceğim

Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
+
Aa
-

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Ersan Şen, "Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" ifadelerini kullanmıştı. Şen'in açıklamaları hızla yayılırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Dün akşam TV100'de yayınlanan, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına TV100.com Yazarı Barış Yarkadaş, Hukukçu Avukat Cem Kaya, Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen konuk oldu.

Programda, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in, Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması ve Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması hakkında söylediği "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa giderim, kalkıp da suratımı dönmem" sözleri yeniden gündeme getirildi.

"SÖYLEDİĞİMİ KİMSE ÇARPITMASIN"

Şen programda bu sözlere açıklık getirdi. Şen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Benim söylediğimi kimse çarpıtmasın. Bu ülkede icra et başına bir şey gelmez, söyle cımbızla alıp başına koyarlar.

"GELMİYORUM KÜSÜM MÜ DİYECEĞİM?"

Şen, “Sayın Metin Feyzioğlu Kıbrıs Anayasası’nı bilir, oraya gönderebilecek liyakatli, ceza hukukçusu, yurtseverliğine, milliyetçiliğine kimse bir şey diyemez. Cumhurbaşkanı görevlendirmiş, gitmiş. Cumhurbaşkanı beni çağırırsa ‘Gelmiyorum, küsüm’ mü diyeceğim?” dedi.

Ersan Şen, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ben kimsenin emir eri değilim, kimse bana müdahale edemez. Onun için zaten insanlar görüşlerimi dinleyip, ciddiyetle takip ediyor. Ben ne söyleyeceğim belli olmaz. Siyaha siyah; beyaza beyaz derim. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Gel kardeşim, şurada şu vazife var…’ derse benim işime gelirse, yapabilirsem… Benim söylediğimi kimse çarpıtmasın. Bu ülkede icra et başına bir şey gelmez, söyle cımbızla alıp başına koyarlar."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

yu
14.10.2022 12:57
Ersan Şen çok defa ded bu cümleleri ülkem halkım için bir şey yapa bileceksem giderim ama kimsenin tekeri olmam demişti parti fark etmez gercek neyse söylerim .  
 
iyi biliriz sizi
14.10.2022 12:57
Sen de mi brutus?  
 
ysr
14.10.2022 12:55
bunu demesi tayipci olduğu anlamına gelmez gayet normal biz Ersan hocayı seviyoruz o yanlış yapacak biri değil  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
2
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
6
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
﻿Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
﻿Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
﻿Yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı
﻿Yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı
﻿Yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.