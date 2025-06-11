Ersan Şen ile Cem Küçük İmamoğlu için birbirine girdi! Canlı yayında gergin anlar

Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında canlı yayında İmamoğlu gerginliği yaşandı.

TGRT Haber’deki tartışma programında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ava süreci masaya yatırılırken, Prof. Dr.Ersan Şen, İmamoğlu’nun soruşturması kapsamında yaşanan çelişkileri gözler önüne serdi.

Şen, tutuklama kararlarının hukuki gerekçelerine vurgu yaparak, “Bir yandan ‘kuvvetli suç şüphesi ve deliller var’ diyorsunuz, öte yandan ‘o delilleri görmek için iddianameyi bekleyin’ diyorsunuz. Bu çelişkidir” ifadelerini kullandı.

"PUFF DİDDY ÖRNEĞİ TARTIŞMA ÇIKARDI"

Yandaş gazeteci Cem Küçük ise Ersan Şen’e yanıt olarak ABD’li rapçi Puff Diddy’nin tutukluluğunu örnek gösterdi. Küçük, “Puff Diddy bir yıldır tutuklu, iddianamesi daha çıkmadı” dedi.

"BANA SAÇMA SAPAN ÖRNEKLER VERME!"

Küçük’ün verdiği örnek sonrası Ersan Şen sinirlerine hakim olamadı, Şen yanıt olarak,

“Bana saçma sapan örnekler verme. Türkiye’deki bir siyasi liderin tutuklanması gibi ciddi bir meseleyi, ABD'deki bir müzik yıldızının davasıyla karşılaştıramazsın” dedi.