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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan açıklama geldi. Ersan Şen, "İYİ Parti teklif ederse aday olurum dedi; Akşener görüşmeye davet etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 03:15
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Ersan Şen, "İYİ Parti teklif ederse aday olurum dedi; Akşener görüşmeye davet etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan açıklama geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan açıklama geldi. Ersan Şen, ''İYİ Parti teklif ederse aday olurum dedi; Akşener görüşmeye davet etti
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Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti'den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

AKŞENER ERSAN ŞEN’İ ARADI

Program devam ederken Ersan Şen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.

Şen, “Sayın Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KÜRŞAD ZORLU’DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Akşener ile Ersan Şen arasında gerçekleşen görüşmeye açıklık getirdi.

Zorlu, açıklamasında, "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" ifadelerine yer verdi.

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