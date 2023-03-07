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Ersan Şen: Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim

Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Şen, "İktidarın ve muhalefetin trollerini tarihte ilk kez birleştirdim" dedi

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:23
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Ersan Şen konuştu. Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim

Ersan Şen: Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim
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Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söylemiş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini arayarak "Ciddiyseniz görüşelim" dediğini öne sürmüştü.

İYİ Parti cephesinden yapılan açıklamalarda ise, “Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü” ifadeleri kullanılmıştı.

Ersan Şen ise katıldığı Medyatava canlı yayınında, "Tarihte ilk kez, iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim ve dağılan masanın toplanmasına yardım ettim" ifadelerini kullandı.

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