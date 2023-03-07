Ersan Şen: Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söylemiş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini arayarak "Ciddiyseniz görüşelim" dediğini öne sürmüştü.

İYİ Parti cephesinden yapılan açıklamalarda ise, “Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü” ifadeleri kullanılmıştı.

Ersan Şen ise katıldığı Medyatava canlı yayınında, "Tarihte ilk kez, iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim ve dağılan masanın toplanmasına yardım ettim" ifadelerini kullandı.