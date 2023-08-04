Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı

Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçim öncesinde, Ersan Şen, Mansur Yavaş karşısında kazanabilecek tek adayı açıkladı.

Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı

Bir televizyon programında yerel seçimler öncesinde İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi geçen Mehmet Özhaseki hakkında "Özhaseki Kayserili. Ve o, duvara çarptı. Özhaseki, Mansur Yavaş'a göre daha kötü bir belediye başkanlık deneyimine sahip değil" ifadelerini kullandı.

Bu sırada araya giren ceza hukukçusu Ersan Şen söyledikleriyle stüdyoda da izleyenlerde de büyük şaşkınlık yarattı. Sunucu Serap Belovacıklı'nın Şen'e şaşkınlık içinde bakışı dikkatlerden kaçmadı.

‘YAVAŞ KARŞISINDA KAZANACAK TEK ADAY VAR’

Ersan Şen, "Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday var" deyip Ankara'da en uzun görev yapan belediye başkanı olma unvanını taşıyan Melih Gökçek'in ismini verdi ve şöyle ekledi:

"Yine aday olsa yine kazanır. Onun dışında Yavaş kazanır Ankara'da."

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