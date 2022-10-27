Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya, gazeteci Aytunç Erkin, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu; tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Stüdyoda ekonominin konuşulduğu esnada Aytunç Erkin ve Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.

Erkin, “Birkaç aylık süreçte AK Parti’nin sosyal konut hamlesiyle yaptığı atılım ve insanlara dokunma politikası muhalefette bir gerileme iktidarda ise kıpırdanma yarattı. Bunu yaşıyoruz zaten” dedi.

Erkin, sözlerinin devamında, “Ben çocuğunu devlet okulunda okutan bir emekçiyim. Ben ekonomiyi sizin kadar iyi biliyorum. 80’den bu yana bu ülkede sıkı para politikası uygulandı” dedi.

"SEN İNADINA KILIÇDAROĞLU'NA TAPINIYORSUN"

Şen, Erkin’in sözlerine, “Sen inadına Kemal Kılıçdaroğlu’na tapınıyorsun. Kılıçdaroğlu’nun nesi var da sen bana Kılıçdaroğlu’nun ekonomi politikalarını savunuyorsun” diyerek yanıt verdi.

Şen ise, Erkin konuşma yaptığı esnada, “Senin söylediklerin beni isyan ettiriyor. Milattan önce kalmış politikaları anlatıyor bana” dedi.