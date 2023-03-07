‘Ben adayım’ diyen Ersan Şen'i sosyal medya dile düşürdü. 13. madde olarak eklediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrıldığını açıklaması sonrası Habertürk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemişti. Şen’in çıkışı sonrası Akşener’in kendisi ile görüşme talebi ilettiği öğrenildi. İYİ Parti’den gelen açıklamada Akşener’in Şen ile sadece istişare amaçlı görüşeceği belirtildi.

Akşener’in dün masaya dönüşü sonrası sosyal medyada en çok paylaşım yapılan konulardan biri Ersan Şen oldu. Prof. Dr. Şen’in Akşener’in masaya oturması ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması sonrası durumu espri konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım oldukça dikkat çeki. Söz konusu paylaşımda 6’lı masanın mutabakat metnine bir ekleme yapılarak Ersan Şen’in her 23 Nisan’da 1 günlüğüne Cumhurbaşkanı olabileceği belirtildi. Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.