Şenol Güneş ve Okan Buruk Ersen Martin'i yalnız bırakmadı

Geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan Ersen Martin, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Şenol Güneş ve Okan Buruk ile bir araya geldi.

Şenol Güneş ve Okan Buruk Ersen Martin'i yalnız bırakmadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Ersen Martin, Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi. Mücadele sonrası karma alanda Beşiktaşlı ve Galatasaraylı futbolcular ile buluştu.

Martin, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile de bir araya geldi.

Ersen Martin'e moral veren Güneş, "Tanıdın mı beni. Hatırladın mı Şenol Hoca. Allah şifa versin, epey toparladı kendini." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Ersen Martin ile görüştü. Buruk, Ersen Martin'e forma sözü verdi.

fu-w3xmwiaacrdt.jpg

fu-w4fzxgaagtxf.jpg

ERSEN MARTİN KİMDİR?
23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükselen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki Siyaset
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda... Güncel
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak Ekonomi
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı Güncel
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti Ekonomi
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti
Akşener’den başsağlığı mesajı Güncel
Akşener’den başsağlığı mesajı