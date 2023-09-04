Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi

Editör: Ufuk Cingöz

Kariyerinde Milli Takım, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen eski futbolcu Ersen Martin zor günler geçiriyor.

Aort damarının yırtılması nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana hastanede kalan ve ‘yaşaması mucize’ denilen 42 yaşındaki eski futbolcu Bursa Romatem Hastanesi’nde, bakım altına alındı.

Bütün süreç boyunca Ersen Martin’in yanında olan arkadaşı Akın Şentürk, ilk günden beri Ersen Martin’in yaşadıklarını anlatırken ailesinin Ersen Martin’e sırtını döndüğünü açıkladı.

Aylık bakım ücretlerinin 350 bin TL olduğunu söyleyen Akın Şentürk ellerinden geleni yapsalarda bunu karşılama durumu olmadıklarını ifade derek milli futbolcu için herkesten yardım istedi.

Akın Şentürk’ün açıklamalarının tamamı ise şöyle:

"6 Mayıs 2022’de rahatsızlandı önce kalp ameliyatı oldu ardından Göztepe Devlet Hastanesi sonra Okan Hastanesine sevk edildi. Biz ailesi yanında sanıyorduk fakat daha sonra 22 Ocak’ta ziyaret etmek için İstanbul’a gittiğimizde Erenköy’e sevk edilmiş olduğunu öğrendik. Erenköy Hastanesine hastayı ziyarete hastanın yanında kimsenin olmadığını gördük. Hastanın çok derin yaraları vardı. Arkadaşları olarak bakıcı tuttuk, hastayı orada 1 ay yatırdık. Daha sonra 4 tane profesör arkadaşımıza gösterdik. Hastanın hem fiziksel hem psikolojik olarak çok kötü olduğunu anlattılar. Bizde aldık İzmir’e getirdik arkadaşımızın çiftliğini yerleştirip orayı hastaneye çevirdik. haftada 2 gün romateme başladık ama profesörler hastanın tedavisinin çok geciktiğini söyleyerek her gün yapılması gerektiğini söyledi. Bizde Ankara’da gazi hastanesine götürdük 3 hafta orada kaldı. Fakat tüp takılması lazım denilince profesörler karşı çıktı bizde İzmir’e geri getirdik. Daha sonrasında Bursa’daki romatem hastanesinin tavsiye edilmesi sonrası Bursa’ya götürdük. Bunları açıklama sebebim ise Ersen Martin’in ortalama 350 bin lira masrafı oluyor biz elimizden geleni yapıyoruz ama bunu karşılama imkanımız yok. Biz bunu açıklayalım futbol camiasından inşallah yardım edenler çıkar. Kardeşleri de bunun üzerine biz oradayız diye yalan dolan haber yaptılar ama maddi yardımı bırakın manevi yönden yanında duran bile yok. Tüm kamuoyundan tüm futbol camiasından yardım talep ediyorum. Ersen Martin için bir şey yapacaksak şimdi yapmalıyız yoksa daha sonra çok geç olur. Ersen Bursa Romatem’de yavaş yavaş ayağa kalkacak durumu geldi. İnşallah kendi ihtiyacını kendisini giderecek hale geldiğinde bizden mutlusu olmayacak"