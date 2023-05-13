Ersin Destanoğlu Sabah maçında yaptığı hata ile gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar çılgına döndü

Depremzedelerin yararına oynanan Sabah FC dostluk mücadelesinde yaptığı hata ile maça damgasını vuran Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ersin Destanoğlu Sabah maçında yaptığı hata ile gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar çılgına döndü

Beşiktaş, depremzedeler için başlatılan 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel bir maç yaptı. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda Mert Günok'un yerine dahil olan Ersin Destanoğlu, yaptığı hata ile sosyal medyada gündem oldu.

TOPU KAFASINA NİŞANLADI
Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Sabah FK, Davit Volkovi ile skoru 3-3'e getirdi. Kalesinden açılan Ersin, müsait durumdayken topu rakip fubolcu Volkovi'nin kafasına nişanladı. Sonrasında topu yakalamak için koşan Ersin, Volkovi'ye yetişemedi ve kalesinde golü gördü.

TARAFTARLAR ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
2020-2021 sezonunda kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından biri olsa da 2021-2022 sezonunda takımın kötü gidişatıyla eski performansını aratan Ersin, bu sezon Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte k​​​​​​aleyi Mert Günok'a kaptırdı. Ersin, dostluk maçındaki fırsatı da iyi kullanamadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar genç kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Video Kanal D'den alınmıştır

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