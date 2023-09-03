Ersin Destanoğlu'na Şenol Güneş engeli. Fransız devinin teklifi reddedildi

Beşiktaş'ta eldivenleri Şenol Güneş'in gelmesinden itibaren Mert Günok'a kaptıran ve Avrupa'da oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen genç kaleci Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Şenol Güneş'ten izin çıkmadığı ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fransa'da transfer dönemi sona ermeden saatler önce Ligue 1 ekiplerinden Nice, bir kez daha Siyah Beyazlılar'ın kapısını çaldı ancak istediği sonucu alamadı.

Geçen sezon da genç file bekçisi isteyen Fransız ekibi, Beşiktaş'ta 450 bin Euro kiralama ücreti, bonus ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi.

Ancak hem yönetim teklifin içeriğinin opsiyonlu olmasını yeterli bulmadı hem de teknik direktör Şenol Güneş, üç kulvarda yarışacakları için Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına onay vermedi.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, A takımla 97 maça çıkarken 8665 dakika sahada kaldı.

Ağlarında 116 gol görürken, 32 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı. Alt kategorilerde 27 kez Milli Takım'da görev yaptı.