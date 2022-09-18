Beşiktaş taraftarının hedefindeki isim kaleci Ersin'den sessiz tepki

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda kalesinde iki gol gören ve gollerde hatasıyla eleştirilerin odağı olan Ersin Destanoğlu maç sonunda çok üzgün göründü. Ersin, kendisine sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.ERSİN RÖPORTAJ VERMEK İSTEMEDİ



Sözleşme görüşmeleri süresince Beşiktaş'ta ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu'nun prensip anlaşması sonrasında kadroya dönüşü olay yarattı. Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçı sonrasında araca yönelirken Beyaz TV muhabirinin sorusuna çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.

TOKAT GİBİ YANIT

Muhabir, "Ersin, taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" diye sorarken, Destanoğlu ise "Söylemeyeyim ağabey" yanıtını verdi.