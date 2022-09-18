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Beşiktaş taraftarının hedefindeki isim kaleci Ersin'den sessiz tepki

İstanbulspor maçının en çok eleştirilen ismi kaleci Ersin taraftar tepkisine susarak karşılık verdi

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 14:46
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Ersin Destanoğlu'ndan taraftar tepkisine yanıt gecikmedi ve bakın ne yaptı

Beşiktaş taraftarının hedefindeki isim kaleci Ersin'den sessiz tepki
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda kalesinde iki gol gören ve gollerde hatasıyla eleştirilerin odağı olan Ersin Destanoğlu maç sonunda çok üzgün göründü. Ersin, kendisine sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.ERSİN RÖPORTAJ VERMEK İSTEMEDİ


Sözleşme görüşmeleri süresince Beşiktaş'ta ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu'nun prensip anlaşması sonrasında kadroya dönüşü olay yarattı. Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçı sonrasında araca yönelirken Beyaz TV muhabirinin sorusuna çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.
TOKAT GİBİ YANIT
Muhabir, "Ersin, taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" diye sorarken, Destanoğlu ise "Söylemeyeyim ağabey" yanıtını verdi. 

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