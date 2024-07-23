Ersin Düzen veda etti

Spor sunucusu Ersin Düzen, geçen yıldan beri çalıştığı Sports Digitale'den ayrıldı.

Daha önce de TRT'de çalışan Düzen, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli takipçilerim… Ayrılıklar üzer ama güzel veda edebilmek de benim için hep kıymetli olmuştur. Sezon başından, 14 Temmuz’daki son yayınıma kadar çok mutlu çalıştığım, beraber büyüdüğüne şahit olduğumuz, kısa zamanda güzel işler başardığımız Sports Digitale ailesine kendi isteğimle veda ettim. Henüz bu sezon canlı yayınlara başlamış olsak da, iyi bir takım olduk, büyüdük ve sizlerle kocaman bir aile olduk. Yeri geldi rekorlar kırdık, yeri geldi az izlendik, bazen övüldük, bazen eleştirildik, ama işime olan aşkım ve sizlere karşı saygımla hep karşınızda oldum. İlk günden beri bana hep güvenen, destek veren sevgili Murat Zorlu başta olmak üzere, birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma, siz değerli takipçilerimiz ve izleyicilerimize teşekkür ederim. Sevgilerimle”