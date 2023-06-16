Ersin ile Beşiktaş arasındaki ipler koptu. Takımdan ayrılacak

Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminden sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme geldi.

Ersin ile Beşiktaş arasındaki ipler koptu. Takımdan ayrılacak

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun geleceği belli oluyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Ersin ile Beşiktaş'ın arasındaki iplerin kopmak üzere olduğu ve takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Ayrıca 22 yaşındaki kaleciye istenilen seviyede teklif gelmediği, Beşiktaş'ın Ersin için 5 milyon euro ve üzeri bonservis bedeli istediği ifade edildi.

Ersin Destanoğlu, geçen sezon 11 maçta forma giydi.

Takımla birlikte 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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