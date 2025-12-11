Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’deki seçimde yüzde 63 oyla rakibi Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) Tufan Erhürman’a karşı yüzde 36'lık oy oranı ile kaybetti.

Türkiye'den bir grup gazeteciye seçim sürecine ilişkin açıklama yapan Tatar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tatar, CTP'li rakibi Erhürman’a kaybetme gerekçesi olarak kendisine dua ve destek açıklamasında bulunan İsmailağa cemaatinden Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'yü işaret etti.

'TÜM KIBRISLILARIN TELEFONLARINA DÜŞTÜ'

Tatar, Cübbeli Ahmet'in desteğinin seçimde kendisine zarar verdiğini belirterek "Cübbeli Ahmet'in seçimden önceki açıklaması bana yüzde 5 oy kaybettirdi. Destek videosu seçimden önceki son hafta tüm Kıbrıslıların telefonlarına düştü. Bu halk, öyle şey yemez. Çok teşekkür ederim yani" dedi.

Ayrıca Tatar, partisinin ve KKTC hükümetinin de seçim öncesi aldığı bazı kararların oy kaybında etkili olduğunu savundu. Tatar, oy kaybettiği diğer gerekçeleri de "Seçimden önce yapılan istihdamlar, noter atamaları, tabanca izinleri… Bunlar seçimi kaybetmek için yapılan işlerdi. Bir yüzde 10’u da böyle kaybettik" şeklinde sıraladı.

'SEÇİMDE İSTEDİĞİM GİBİ ÇALIŞMADILAR'

Tatar, hükümette büyük koalisyon ortağı olarak bulunan Ulusal Birlik Partisi'ni (UBP) de eleştirdi.

"UBP tabii bu seçimde benim istediğim gibi çalışmadı. Başka birtakım hadiseler, faktörler, her birisi oldu" diyen Tatar, koalisyon hükümetinin adımlarını da şu sözlerle eleştirdi:

"Ve o üçlü koalisyon ortakları, maalesef kendi içlerinde de problemler var, ülke yönetiminde de problem var. Bunu herkes bilir zaten. Ve onların hatalarını bana da fatura ettiler. O da ayrı bir gerçek. Beni o çok üzdü ama yaptılar. Seçimden önce yok istihdam, yok 150 kişiye noter, 600 tabanca izni... Bunlar yani seçimi kaybetmek için yapılması gereken işleri yaptılar. Halbuki bunlar hep seçimden sonra olması gerekiyor. Hükümet devam eder. Seçimden sonra yapın. Seçimden evvel, seçim yasaları, bir gece kala, 2 ay kala, bunlar bu yönde hareket ettiler. Bir yüzde 10'u da öyle kaybettik."

'KIBRIS TÜRK HALKI YÖNLENDİRMEYİ KABUL ETMEZ'

Türkiye’den bazı siyasilerin kampanya dönemindeki ziyaretlerine yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tatar, hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden farklı zamanlarda destek ziyaretlerinin yapıldığını belirtti.

Tatar, “Beni seven, destekleyen insanlar oldu. Türkiye’nin her bölgesinde yoğun ilişkilerim var. Buraya yansımaları turizm, yükseköğrenim, yatırım anlamında görüldü. Ama bu halk özgür iradesiyle karar verir. ‘Birine gel beni destekle’ demedim. Gelenler iyi niyetle geldi” diye konuştu.

Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC'nin 82'nci vilayet olması gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

“Seçimden sonra yaptığını duydum. Ne diyeyim? Burası kabul etmez o açıklamaları” diyen Tatar, “Federasyon tezini savunanlar kazandı. O taraftan bakıldığında federasyonla burası Avrupa Birliği'nin bir vilayeti olur şeklinde. 'Avrupa Birliği'nin vilayeti olacaksa Türkiye'nin vilayeti olsun' demek istedi diye tahmin ediyorum” yorumunu yaptı.

'TARİHİ HATA İŞLENDİ'

Son genel seçimde 2 milletvekili ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne giren ve hükümet ortağı olan Yeniden Doğuş Partisi lideri KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bakanlıkta Türkiye'den gelen gazetecilerle bir araya geldi.

Seçim sonucuna yönelik değerlendirmesinde Arıklı da Türkiye'den verilen desteğe gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken ilk turda ortak aday gösterilmesi yönündeki taktiğin büyük hata olduğunu savunan Arıklı, "Ama belli merkezler ve belli miktarda sağdaki kamuoyu ‘Bizi ilk turda ittifak yapın ve ilk turda bu iş bitsin’ dedi ve bana göre tarihi hata işlendi" diye konuştu. Bu merkezlerin tanımlaması istendiğinde Arıklı, "Yani Türkiye'de kanaat önderlerinden tutun, buradaki yine belli merkezler" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'DEN GELEN PROPAGANDA EKİBİ YANLIŞ BİR EKİPTİ'

Kıbrıs Türk'ünün eğilimini anketlerle ölçmenin zor olduğunu belirten Arıklı, anketlerle hareket eden Türkiye'den gelen kampanya ekibinin de doğru sonuca varamadığı yorumunu yaparak şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk'ü politikacıdan daha politikacıdır. Kendilerine herhangi bir soru sorulduğunda doğru cevap vermezler, çekingendirler. Özellikle 1975 göçmeni vatandaşlar anketlere asla prim vermezler. Dolayısıyla o anketlerin bizim nazarımızda hiçbir inandırıcılığı yok ama Türkiye'deki kamuoyu ve yetkililer o anketlere çok güveniyorlar. O anketleri getirip önümüze koydular. Dediler ki ‘İlk turda kazanacak.’ Ya etmeyin, eylemeyin burada biz yaşıyoruz. Birinci hata oydu. Yani ilk turda herkes kendi adayıyla yarışmalıydı ama bizi ittifaka zorladılar. İkincisi, dedik ki, ‘Bu Türkiye'den gelen ekip propaganda ekibi, bize yardımcı olmak için geldi.’ O ekip çok yanlış bir ekipti. Kıbrıs'ı tanımayan bir ekipti. Kıbrıs'ta hiç seçim yaşamamış bir ekip. Çok yanlış bir strateji izledi. Halbuki oraya mutlaka çok değerli, yerli, ekip arkadaşları yerleştirilebilirdi."

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'ı destekleyen Cübbeli Ahmet verdiği sohbette "Ersin Tatar beyefendiye dua etmemiz lazım" demişti.

"Kıbrıs seçimleri çok önemli" diyen Cübbeli Ahmet, "Zaten 200 bin rey var. Saat 11'de seçim bitiyor. Ama Ersin Tatar Beyefendi'nin kazanması lazım. Kıbrıs, Türkiye'nin bekası için önemli. Gazze için önemli. Kıbrıs nereye bakıyor? Akdeniz'e... Amerika Kıbrıs'a büyük üsler kurmaya başladı. İngilizlerin zaten üsleri vardı. Ah Erbakan Hoca'yı dinleselerdi, tüm Kıbrıs'ı alacaktı" ifadelerini kullanmıştı.