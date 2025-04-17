Ersun Yanal 1 hafta arayla 2 büyük acı yaşadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ersun Yanal 1 hafta arayla 2 büyük acı yaşadı

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım’ı çalıştıran Ersun Yanal 1 hafta arayla 2 büyük acı yaşadı. Tecrübeli teknik adam, önce annesini sonra babasını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, 1 hafta arayla annesini ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı. 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal vefat eden Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Ural Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği açıklandı.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede 9 Nisan'da hayatını kaybetti. Anne Yanal hastaneye 12 Mart'ta sevk edilmişti.

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