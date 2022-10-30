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Ersun Yanal'dan Altay Bayındır sözleri. ''Avrupa'ya göndereceğiz''

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Altay Bayındır hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:57
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Ersun Yanal: ''Altay'ı Avrupa'ya göndereceğiz''

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır sözleri. ''Avrupa'ya göndereceğiz''
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Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal, eski öğrencisi Altay Bayındır hakkında açıklamalarda bulundu. Rennes maçında yaşanan taraftarın tepkisine de değinen Yanal, Ankaragücü'nde oynadığı dönemleri de hatırlattı.

''İNSANA YATIRIM YAPMAK ÇOK DEĞERLİ''
Sabah Spor'a açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, genç kaleci Altay Bayındır'ın Ankaragücü dönemini anlattı. Yanal, ''İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu.''

''BİR SKOR ALTAY'I YOK ETMEZ, ETMEMELİ''
Altay Bayındır'ın yediği goller hakkında konuşan Ersun Yanal, 'Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli.'' dedi.

''ALTAY'I AVRUPA'YA GÖNDERECEĞİZ''
Maçların skorlarını Altay'a bağlamanın yanlış olduğuna değinen Ersun Yanal, "Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yıl tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız. Altay'ı büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek." açıklaması yaptı.

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