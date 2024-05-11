Ersun Yanal başardı

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal başardı
Kendi vakfı ile gençlere her alanda yardımcı olmaya çalışan Ersun Yanal kısa zamanda büyük iş başardı.

Geçtiğimiz sezonun Nisan ayında Alanyaspor’dan ayrıldığından beri bir kulübün başına geçmeyen Ersun Yanal kendini gençliğe adadı.

Kendi ismini verdiği vakfı ile gençlere destek olmaya çalışan Ersun Yanal kısa sürede büyük işler başardı.

Son olarak İzmir Maratonu’nda iyilik hareketi kapsamında yardım toplayan deneyimli teknik adam bu sefer Eskişehir’de şovunu yaptı.

EBBSPOR Eskişehir tarafından düzenlenen “Futbolda Altyapı Eğitiminde Antrenman Felsefesi ve Yaklaşım Modelleri” konulu söyleşiye katılan Ersun Yanal gençlere tecrübelerini aktardı.

Taraflı tarafsız pek çok taraftarın sevgilisi olan Ersun Yanal’ın katıldığı söyleşiye Eskişehirli gençler yoğun ilgi gösterdi.

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