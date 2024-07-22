Ersun Yanal Galatasaray'a deva oldu

Takımın başına şampiyon teknik direktör Ersun Yanal’ı getirerek Trendyol 1. Lig’de iddialı olacak bir takım kurmak isteyen Amedspor’da transfer harekatı hız kazandı.

KAZIMCAN KARATAŞ'I İSTİYOR

Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda sol beke genç ama deneyimli bir futbolcu katmak isteyen Diyarbakır ekibi aradığını Galatasaray’da buldu.

Amedspor’un Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş için harekete geçtiği iddia edildi.

OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılar gelecek bir teklife sıcak bakarken oyuncunun kararı ise henüz netlik kazanmadı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray’da ikinci yarısını ise Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu çıktığı 24 maçta gol ya da asist kaydedemedi.