Ersun Yanal resti çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal resti çekti

Elazığspor'un kaleci arayışları sürerken Amedsporlu Veysel Sapan transferine Ersun Yanal'ın engel olduğu ortaya çıktı.

Elazığspor, kaleci Hakan Canbazoğlu ile henüz anlaşma sağlayamaması nedeniyle kaleci arayışlarına devam ediyor.

Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın Karagümrük'ten eski öğrencisi olan Amedspor'un tecrübeli kalecisi Veysel Sapan'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Ancak Amedspor'un ünlü teknik direktörü Ersun Yanal'ın bu transfere izin vermediği ortaya çıktı.

TRANSFER YATTI!

Dış transferde şu ana kadar üç oyuncuyu kadrosuna katan Elazığspor, Veysel Sapan ile anlaşmasına rağmen Yanal'ın vetosu nedeniyle bu transferi gerçekleştiremedi.

Tecrübeli kalecinin Amedspor ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, Elazığspor'un kaleye takviye yapmak için 2-3 oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

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