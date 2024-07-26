Ersun Yanal yıkıldı

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Ersun Yanal yıkıldı

Ersun Yanal'ın Galatasaray'dan ısrarla istediği Kazımcan Karataş Rusya'ya gitti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da beklenen ayrılık gerçekleşti.

RUSYA'YA TRANSFER OLDU

Sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Karataş Rusya Ligi ekiplerinden FK Orenburg'a kiralandı.

21 yaşındaki futbolcu Rusya’ya giderken transfere en çok üzülen isim Ersun Yanal oldu.

ERSUN YANAL TALİP OLMUŞTU

1. Lig ekiplerinden Amedspor’da iddialı bir takım kurmak isteyen Ersun Yanal’ın da Karataş’ı takımda görmek istediği biliniyordu.

Genç sol bek için Amedspor yöneticileri Galatasaray ile masaya otursada oyuncunun 1. Lig’e gitmek istememesi transferin gerçekleşmesine engel oldu.

1. LİG'İ İSTEMEDİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray’da ikinci yarısını ise Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu çıktığı 24 maçta gol ya da asist kaydedemedi.

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