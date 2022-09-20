Ertansa Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ertansa Aş, tabela ve montaj ustası olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tecrübeli olmak

Esnek mesai saatlerine uyumlu olmak

Reklam işinden anlamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma

Sağlık raporu

İkametgah