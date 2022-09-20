Ertansa Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ertansa Aş, tabela ve montaj ustası olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tecrübeli olmak
Esnek mesai saatlerine uyumlu olmak
Reklam işinden anlamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Diploma
Sağlık raporu
İkametgah
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