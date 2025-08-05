Erteleme kriz çıkardı... Başkanlar isyanda

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor, Kayserispor – Beşiktaş ve Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ertelendi.

BAŞKANLAR İSYANDA

Bu gelişmenin üzerine Gazeteci Tahir Kum sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kum "Alanyaspor ve Kayserispor Başkanlarıyla görüştüm… Her iki başkan da isyanda… Haklılar da… Dedikleri… “Bize sormadan onayımız alınmadan yapılan bu erteleme bir emrivakidir saygısızlıktır” Başkan Çavuşoğlu “Acaba biz erteleme isteseydik Fenerbahçe’ye Galatasaray’a Beşiktaş’a sormadan bu şekilde emrivaki yaparak böyle bir karar alabilirler miydi… federasyon başkanına arayarak da tepkimi dile getirdim hatta takımı İstanbul’a götürüp sahaya çıkartmayı düşünüyorum dedim” Kayserispor Başkanı Nureddin Açıkalın da, “ bence fikstüre gerek yok. futbol federasyonu bir karar alsın. büyük kulüplerimiz ne zaman hangi günde hangi saatte oynamak istiyorlarsa maçlar o zaman oynasın” dedi