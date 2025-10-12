Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz ay yağmur dolayısıyla ertelenen Aleyna Tilki konseri coşkuyla gerçekleştirildi.



Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ünlü popçu Aleyna Tilki, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Daha önce yağmur nedeniyle ertelenen konser, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda soğuk havaya rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.



Yaklaşık iki saat sahnede kalan Aleyna Tilki, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Tilki, konser sırasında yaptığı konuşmada, "Önceki gelişimde yağmur nedeniyle konserimizi veremedik. Bari sahneye çıkıp bir el sallayayım dedim ama mikrofon bile çalışmıyordu, ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.



Konser sonunda Aleyna Tilki’ye, Alaşehir’in dünyaca ünlü Sultaniye üzümü hediye eden Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sanatçıya teşekkür ederek, "5 Eylül günü Aleyna bizlerle beraberdi ancak hava muhalefeti nedeniyle sahneye çıkamadı. Bugün hiçbir ücret talep etmeden bizlerle oldu. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. 24 Haziran 1920’de başlayan işgal, 5 Eylül 1922’de Türk ordularının Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Alaşehir’e girmesiyle sona erdi. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Alaşehir’in kadını da erkeği de efedir. Bu direnişte atalarımızın emeği var, onların ruhu şad olsun" dedi.



Meydanda Filistin ve Türk bayraklarıyla destek veren vatandaşlara da seslenen Başkan Öküzcüoğlu, "Filistin’de bir dram yaşanıyor, insanlık ayıbı yaşanıyor. Çocukların yüzde 80’i yatağa aç giriyor, yardım konvoylarına el konuluyor. Onların işbirlikçileri de bu drama seyirci kalıyor. Biz Filistin’in arkasındayız, işbirlikçilerinin karşısındayız ve bu zulmün sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.