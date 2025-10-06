Ertelenen konserlerin yeni tarihi belli oldu: İngiliz efsanesi Morrissey Türkiye'ye geliyor!

Kaynak: AA
Ünlü İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Morrissey, uzun bir bekleyişin ardından İstanbullu ve Ankaralı hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce ekipte yaşanan sağlık sorunları sebebiyle ertelenen konserlerin yeni tarihleri belli oldu.

Sanatçı, 16 Aralık'ta İstanbul'da Volkswagen Arena'da, ardından 19 Aralık'ta ise ATO Congresium'da Piu Entertainment organizasyonu ile sahneye çıkacak. Türkiye'deki müzikseverler, bu iki önemli kentte efsane ismin performansını deneyimleme şansı bulacak.

İNGİLİZ POP MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ FİGÜRÜ

Alternatif rock müziğin ikonik ismi Morrissey, kariyeri boyunca hem şarkıları hem de özgün sahne performanslarıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edindi.

İngiliz müziğine sunduğu eşsiz katkılardan dolayı Ivor Novello Ödülü'ne layık görülen sanatçı, İngiliz pop müziğinin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar yayımladığı 13 stüdyo albümü ve 15'i İngiltere listelerinde ilk 10'a giren toplam 15 albümü ile müzik dünyasına silinmez izler bıraktı.

